صندوق البنية التحتية الوطني وبنك "جي بي مورغان" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز وتسريع الاستثمارات الأجنبية

من جانبه أوضح العضو المنتدب والمدير العام لـ "جي بي مورغان" السعودية والبحرين بدر العمودي أن هذه الشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني تأتي استكمالًا لإطلاق المقر الإقليمي لـ"جي بي مورغان" في الرياض مؤخرًا، وتؤكد قدرة البنك على توظيف خبراته العالمية في مجالي الهيكلة والتمويل، للإسهام في تحقي المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.