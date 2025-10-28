صندوق البنية التحتية الوطني وبنك "جي بي مورغان" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز وتسريع الاستثمارات الأجنبية

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني وبنك "جي بي مورغان"، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تطوير حلول التمويل الهيكلي لمشاريع البنية التحتية في المملكة، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، فيصل بن فاضل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون.
وتُرسي هذه المذكرة إطارًا للتعاون والاستثمار المشترك في أولويات مشاريع البنية التحتية في المملكة، بما يمكِّن بنك "جي بي مورغان" من تعزيز تمويله للمشاريع الجديدة، وترسيخ حضوره الإستراتيجي في السوق السعودي.
كما تؤكد هذه الشراكة الدور المحوري لصندوق البنية التحتية الوطني في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، تسهم في توسيع وتنويع مصادر التمويل لمشاريع البنية التحتية سريعة النمو في المملكة، حيث يهدف دور الصندوق إلى تعزيز قابلية المشاريع للتمويل، وتعميق أكبر لأسوق المال، ودعم توسيع نطاق التمويل المؤسسي الأجنبي.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني المهندس إسماعيل السلوم، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية، حيث تعكس ثقة الأسواق الدولية في مشاريع البنية التحتية بالمملكة، وقدرة الصندوق على تأمين مصادر تمويلية جديدة تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية.
من جانبه أوضح العضو المنتدب والمدير العام لـ "جي بي مورغان" السعودية والبحرين بدر العمودي أن هذه الشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني تأتي استكمالًا لإطلاق المقر الإقليمي لـ"جي بي مورغان" في الرياض مؤخرًا، وتؤكد قدرة البنك على توظيف خبراته العالمية في مجالي الهيكلة والتمويل، للإسهام في تحقي المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وتجسد هذه المذكرة التزام صندوق البنية التحتية الوطني بدوره التحفيزي في توسيع مشاركة القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية الوطنية، بما يعزز الوصول إلى رأس مال متنوع ومستدام، ويُرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في البنية التحتية.