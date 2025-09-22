الأمن يحبط تهريب 145.7 كجم مخدرات ويقبض على 6 متورطين في عسير وجازان والشرقية

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات حول أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.