الأمن يحبط تهريب 145.7 كجم مخدرات ويقبض على 6 متورطين في عسير وجازان والشرقية

أكدت الجهات الأمنية جاهزيتها العالية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات عبر رصد دقيق وانتشار ميداني فعّال، ما أثمر عن سلسلة من العمليات النوعية التي استهدفت الشبكات والمهربين وساهمت في حماية المجتمع وتعزيز أمن الحدود.
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي قطاع الدائر بمنطقة جازان ألقت الدوريات البرية القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث استُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتم تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب (10.7) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي المنطقة الشرقية قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات حول أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.