مستشفى‎ الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية استبدال ركبة ناجحة باستخدام الروبوت الجراحي تحت التخدير النصفي

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إجراء عملية متقدمة لاستبدال مفصل الركبة لسيدة عمرها "77" عاماً، وبحالة صحية معقدة، باستخدام تقنية الروبوت "Robotic surgery"،وتحت التخدير النصفي وأنهت العملية معاناتها مع الأعراض الحادة، ذكر ذلك د. محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي أوضح أن السيدة راجعت المستشفى وهي تعاني من صعوبة شديدة في الحركة، حدت من قدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية، والشعور بالآلام الحادة والتورم، وعدم القدرة على مد الركبة أو ثنيها، إضافة إلى أنها تعاني أيضاً من احتكاك بالعمود الفقري وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم والسكر، وكسل الغدة الدرقية، علاوة على "النقرس"، وبسبب حالتها الصحية المعقدة أمضت رحلة بحث طويلة عن علاج غير جراحي إلا أن حالتها لم تتحسن.
وأضاف أن المراجعة خضعت لفحوصات دقيقة، حيث كشفت صور الأشعة السينية عن وجود خشونة حادة في مفصل الركبة، وتلف بالأربطة، فقام الفريق الطبي بوضع خطة علاجية متكاملة، بعلاج هشاشة العظام، بعدها أخضعت لعملية متقدمة باستخدام تقنية الروبوت الجراحي، وتحت التخدير النصفي، وتم فيها تعديل التقوس الحاد باستخدام دعامة لتعويض تصلب وضعف الأربطة، ومن ثم استبدال مفصل الركبة بآخر صناعي عالي الجودة ومناسب للحالة. استغرقت العملية نحو "90" دقيقة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، وتمكنت المراجعة من المشي بعد ساعات قليلة من العملية، وغادرت المستشفى بعد عدة أيام، وهي بحالة صحية جيدة، ولاحقاً تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها طوال عامين، وعادت لممارسة حياتها الطبيعية.
الجدير بالذكر أن مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكل المعايير، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وبأحدث الأجهزة بما فيها الروبوت الجراحي، الأمر الذي أهلها لتكون مرجعاً في عمليات استبدال المفاصل بالمنطقة، كما أنها تعتمد تقنية حديثة لإجراء هذا النوع من العمليات تتميز بأنها تُمكّن المراجعين من السير بعد ساعات من العملية وتقلل الآلام إلى أدنى مستوى، وكذلك فترتي التنويم والعلاج الطبيعي.