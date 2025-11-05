مستشفى‎ الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية استبدال ركبة ناجحة باستخدام الروبوت الجراحي تحت التخدير النصفي

وأضاف أن المراجعة خضعت لفحوصات دقيقة، حيث كشفت صور الأشعة السينية عن وجود خشونة حادة في مفصل الركبة، وتلف بالأربطة، فقام الفريق الطبي بوضع خطة علاجية متكاملة، بعلاج هشاشة العظام، بعدها أخضعت لعملية متقدمة باستخدام تقنية الروبوت الجراحي، وتحت التخدير النصفي، وتم فيها تعديل التقوس الحاد باستخدام دعامة لتعويض تصلب وضعف الأربطة، ومن ثم استبدال مفصل الركبة بآخر صناعي عالي الجودة ومناسب للحالة. استغرقت العملية نحو "90" دقيقة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، وتمكنت المراجعة من المشي بعد ساعات قليلة من العملية، وغادرت المستشفى بعد عدة أيام، وهي بحالة صحية جيدة، ولاحقاً تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها طوال عامين، وعادت لممارسة حياتها الطبيعية.