العربي: تجمع المدينة الصحي في جاهزية تامة لتقديم جميع الخدمات الصحية بمناسبة اليوم الوطني

وأشار إلى أن التجمع سخّر جميع الإمكانات التقنية واللوجستية لدعم الخدمات الصحية، بما في ذلك نظام الإحالة الطبية وتوفير وحدات دعم متنقلة في المواقع التي تشهد كثافة زوار خلال الفعاليات الوطنية في المدينة المنورة، مؤكدًا حرص التجمع على سلامة السكان والزوار وتقديم الرعاية الصحية لهم وفق أعلى معايير الجودة.