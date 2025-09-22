العربي: تجمع المدينة الصحي في جاهزية تامة لتقديم جميع الخدمات الصحية بمناسبة اليوم الوطني

أكد المدير التنفيذي لشؤون المستشفيات في تجمع المدينة الصحي الدكتور براء العربي جاهزية التجمع بشكل كامل لتقديم مختلف الخدمات الصحية تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، موضحًا أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة قد استكملت خططها التشغيلية لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة.
وأوضح الدكتور العربي عبر قناة الإخبارية أن التجمع عمل على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد من خلال تعزيز الكوادر الطبية والتمريضية، وتجهيز غرف الطوارئ والعيادات التخصصية، إضافة إلى زيادة فرق الاستجابة السريعة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تستدعي التدخل العاجل.
وأشار إلى أن التجمع سخّر جميع الإمكانات التقنية واللوجستية لدعم الخدمات الصحية، بما في ذلك نظام الإحالة الطبية وتوفير وحدات دعم متنقلة في المواقع التي تشهد كثافة زوار خلال الفعاليات الوطنية في المدينة المنورة، مؤكدًا حرص التجمع على سلامة السكان والزوار وتقديم الرعاية الصحية لهم وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد الدكتور العربي أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لرسالة تجمع المدينة الصحي في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة ومتميزة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.