شركة اتصالات أمريكية تدفع غرامة مليون دولار لتسوية نزاع بشأن واقعة انقطاع خدمات الطوارئ

وعلى الرغم من أن شركة Verizon بذلت جهود تخفيف للمساعدة في منع انقطاعات مماثلة لتلك التي حدثت في أكتوبر 2022، إلا أن "بعض الإخفاقات تكرّرت"؛ وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.