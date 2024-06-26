شركة اتصالات أمريكية تدفع غرامة مليون دولار لتسوية نزاع بشأن واقعة انقطاع خدمات الطوارئ

أعلنت شركة "فيرزون" الأمريكية أنها ستدفع غرامة قدرها مليون دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن انقطاع خدمات اتصالات الطوارئ عام 2022.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية: إن الحادثة التي كانت عام 2022، حالت دون إجراء مئات من مكالمات الطوارئ؛ ما يعدّ انتهاكًا للقواعد والقوانين الحاكمة.
وأشارت لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى أنه على مدار ساعة و44 دقيقة في ديسمبر 2022، منع الانقطاع مئات من مكالمات الطوارئ في ألاباما وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وتينيسي.
وتابعت قائلة: "الانقطاع كان مشابهًا للانقطاع الذي حدث قبل شهرين".
وعلى الرغم من أن شركة Verizon بذلت جهود تخفيف للمساعدة في منع انقطاعات مماثلة لتلك التي حدثت في أكتوبر 2022، إلا أن "بعض الإخفاقات تكرّرت"؛ وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.
وكجزء من التسوية التزمت الشركة بتنفيذ خطة امتثال للتأكُّد من التزامها بقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية 911، والالتزام بأفضل الممارسات، والتي تشمل تقييمات المخاطر والتدابير المتعلقة بالأمان.
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية "جيسيكا روزنورسيل" في بيان: "عندما تتصل برقم 911 في حالة الطوارئ، فمن المهم أن تتم مكالمتك".
وتابعت بقولها: "إجراء اليوم هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها لجنة الاتصالات الفيدرالية لضمان حصول الجمهور على اتصالات موثوقة، بما في ذلك الوصول إلى 911.