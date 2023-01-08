حمولة الطمي العظيم.. "قراءة رقمية جغرافية لوادي الرمة" يتأملها "المسند"
استعرض أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، بعض المعلومات التفصيلية عن وادي الرمة، تحت عنوان "تأملات رقمية جغرافية"، متنقلاً بين مناطق مروره وطبيعة تضاريسه وفضلها.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن حوض الرمة يبدأ غرباً من حرة بني رشيد حيث تجتمع عشرات الأودية الصغيرة والمراوح الفيضية لتشكل أعالي مجرى الوادي، مشيراً إلى أن "اتجاه الرمة يكون إلى الجنوب الشرقي حتى يتصل به رافد الجَرِير من الجنوب فيتغير اتجاهه مرة ثانية إلى الشمال الشرقي متبعاً المنخفضات والسهول".
وأضاف: "بصفة عامة يتبع جريانه ميلان أرض نجد من الغرب إلى الشرق، ويميل منسوب الوادي من الغرب إلى الشرق ميلاناً ضعيفاً وبمعدل 1.3م في كل 1كم تقريباً، إذ يبلغ ارتفاعه عند أعالي الرمة قرب الحرات الغربية في منطقة المدينة حوالي 1380م فوق سطح البحر وعند عقلة الصقور 785م".
وتابع: "وعند الرس 655م وعند البدائع 647م بينما عند عنيزة 630م، وعند سد الوادي 613م ، أما عند بريدة 602م ، وأخيراً مصبه عند قرية البندرية التي ترتفع 575م فوق سطح البحر، هذا الميلان التدريجي والضعيف لمجرى وادي الرمة منح الوادي فرصة ليرسب حمولته من الطمي العظيم فوق قطاع حوض الوادي الشرقي".
وعن حمولته من الطمي العظيم، يقول "المسند"، إن ذلك "أسهم في خصوبة الأرض وقيام الزراعة عليها من عصور قديمة جداً، أيضاً الانحدار الضعيف للوادي خفف من سرعة جريانه مما أتاح للمياه والسيول أن تتسرّب للمياه الجوفية الضحلة في نطاق الدرع العربي (غرب الوادي)، وللمياه الجوفية الضحلة والعميقة في نطاق الرف العربي الرسوبي (شرق الوادي)".