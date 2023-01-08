حمولة الطمي العظيم.. "قراءة رقمية جغرافية لوادي الرمة" يتأملها "المسند"

وتابع: "وعند الرس 655م وعند البدائع 647م بينما عند عنيزة 630م، وعند سد الوادي 613م ، أما عند بريدة 602م ، وأخيراً مصبه عند قرية البندرية التي ترتفع 575م فوق سطح البحر، هذا الميلان التدريجي والضعيف لمجرى وادي الرمة منح الوادي فرصة ليرسب حمولته من الطمي العظيم فوق قطاع حوض الوادي الشرقي".