"النقل": تطبيق الوثيقة الإلكترونية للشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة يبدأ بعد 7 أيام

وأوضحت الهيئة أن الآلية المعتمدة أكدت اقتصارَ عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلَّب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.