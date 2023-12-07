‎اقتصاديون وخبراء: تعزيز عجلة التنمية الاجتماعية أكبر مكاسب ميزانية 2024 ‎‎

من جهته، أكد الاقتصادي د. محمد أبو الجدائل أن الميزانية المباركة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واعتمدها مجلس الوزراء بإجمالي إيرادات يصل إلى 1.172 تريليون ريال في عام 2024، وإنفاق 1.251 تريليون ريال سعودي، تعطي مؤشراً على الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة السعودية، والثقة الكبيرة التي ينظر بها العالم للاقتصاد في المملكة بوصفه واحداً من أهم الاقتصاديات في مجموعة العشرين والعالم.