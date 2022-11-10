"القصبي" يفتتح المعرض المصاحب للمهرجان العربي الـ22 للإذاعة والتلفزيون بالرياض

ويُمثّل المهرجان ثقلًا وأهمية كبيرة من عدة جوانب؛ كالحضور اللافت من صناع القرار في هذا المجال، والمؤسسات الإعلامية، ما يمكِّنها من اغتنام فرص التسويق لمنتجاتها وتبادل الخبرات.