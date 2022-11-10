"القصبي" يفتتح المعرض المصاحب للمهرجان العربي الـ22 للإذاعة والتلفزيون بالرياض

افتتح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، المعرض المصاحب لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، خلال الفترة 10 - 12 نوفمبر الجاري، وذلك بالعاصمة الرياض.
وتشارك بالمعرض 30 دولة، منها 12 دولة أجنبية، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا.
وسيحظى المعرض بحضور أكثر من 15 ألف مشارك، وألف إعلامي من مختلف دول العالم، و200 شركة إنتاج، يمثِّلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.
ويُمثّل المهرجان ثقلًا وأهمية كبيرة من عدة جوانب؛ كالحضور اللافت من صناع القرار في هذا المجال، والمؤسسات الإعلامية، ما يمكِّنها من اغتنام فرص التسويق لمنتجاتها وتبادل الخبرات.
ويُشكل المعرض المصاحب منصة معرفية وثقافية لتبادل الأفكار والتجارب، ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة، ونقلها إلى إعلاميي المستقبل، من خلال ما يتضمنه من فعاليات مصاحبة، وورش وندوات متخصصة في المجال.