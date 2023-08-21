"الداتش باكيت".. "البيئة" تعرّف بأنجح أنظمة الري الموفرة للمياه في الزراعة المنزلية

وبيّنت الوزارة أهمية عملية تدوير الشتلات في الزراعة المنزلية، التي تُعد إحدى أهم العمليات لنجاحها؛ حيث يؤدي تواجد النبات في وعاء صغير لفترة طويلة إلى التفاف الجذور داخل الوعاء؛ وبالتالي يؤثر على نمو النبات؛ مما يتطلب تدويره ونقله إلى وعاء أكبر؛ منوهة بضرورة التأكد من وجود فتحات صغيرة حول جوانب وأسفل الوعاء، مع تجهيز تربة مبللة بالماء تتكون من مادتي (البيرلايت والبيتموس)، ووضع النبات داخل الوعاء الكبير، مع القيام بعملية الضغط على التربة من الأطراف بعيدًا عن النبات، ثم متابعة ري النبات لتكتمل عملية الزراعة المنزلية.