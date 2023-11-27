أمير القصيم يعزي الإعلامية غدير الطيار في وفاة أختها أميرة

‏ وعبرت أسرة الطيار عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه التعزية الكريمة، كما عبرت الإعلامية والكاتبة غدير عبدالله الطيار عن خالص الشكر والتقدير للأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الذين شاركوهم مشاعر الحزن والألم، ولكل من واساهم في فقيدتهم الغالية، وخصت أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، حيث كان لتعزيته الأثر الكبير في نفوس الجميع وخففت الكثير وزرعت في نفوسهم الأمل بأن الجميع معهم في هذا المصاب، وهذا ما تعودناه من ولاة أمرنا، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها المولى فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.