وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية في الخدمات اللوجستية وتطوير المناطق الصناعية

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات مع عدد من الشركات في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الهندسية، وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في المملكة.
وتضمنت الاجتماعات مناقشات مع مركز "DHL Asia Pacific" للابتكار، حول سبل التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، ومع شركة سنغافورة للتكنولوجيا الهندسية، حول فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، ومع شركة "JTC" حول تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية في المملكة.
وأكّد "الخريف" خلال لقاءاته، ما توفره المملكة من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، مستعرضًا الحوافز والممكنات المقدمة، وما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي فريد يربط بين القارات الثلاث، إضافة إلى حرصها على تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، التي تأتي في إطار جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.