وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية في الخدمات اللوجستية وتطوير المناطق الصناعية

وأكّد "الخريف" خلال لقاءاته، ما توفره المملكة من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، مستعرضًا الحوافز والممكنات المقدمة، وما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي فريد يربط بين القارات الثلاث، إضافة إلى حرصها على تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.