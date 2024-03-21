كل منها 80 طنًّا وتنتقل في ثوانٍ.. "قباب المسجد النبوي الـ27 المتحركة".. تحفة معمارية

وتتم صيانة 27 قبة متحركة في المسجد النبوي دوريًّا وهي مركّبة على قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها 18م، وتزن كل منها 80 طنًّا، وتتحرك على قضبان حديدية بطول إجمالي 1573 م/ط، ويكسو هيكلَها الإنشائي من الداخل قطعٌ خشبية مصنّعة من شرائح خشبية بسماكة 2 مم من خشب الأرز الصلب مجمعة مع بعضها بمادة الغراء الخاص، ومزينة بأشكال خشبية هندسية مميزة وبقطع من الفيروز الأزرق.. أما خارجيًّا فهي مكسوة بقطع من السيراميك الصغير موزاييك سداسي الشكل وبقطر 60مم.