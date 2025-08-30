بالمرصاد.. ضبط 125 كجم قات وإيقاف مروّجين للكوكايين و الحشيش والشبو في عدة مناطق

في سياق جهود أمنية متكاملة لتعقب شبكات التهريب والترويج، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات من تنفيذ ضبطيات نوعية شملت عدداً من المناطق، وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة وإيقاف متورطين من جنسيات مختلفة.
ففي قطاع العارضة بمنطقة جازان، أوقف حرس الحدود مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أثناء تهريبه 75 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، حيث استُكملت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وسُلّم مع المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، ضُبط مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 50 كيلوجراماً من القات، واستُكملت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي محافظة جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية النيجيرية لترويجه مادة الكوكايين المخدر، وتم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما ضبطت المديرية بمنطقة حائل مواطناً لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فأوقِف وأُحيل إلى النيابة العامة.
وفي منطقة نجران، أوقفت المديرية أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.