طبيب أرجنتيني وعامل فلبيني يشهران إسلامهما بدعوى أبوعريش

أشهر طبيب من الجنسية الأرجنتينية وعامل فلبيني إسلامهما يوم أمس في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش التابعة لمنطقة جازان.
وصرّح عضو المكتب، رئيس قسم الجاليات الدكتور إبراهيم بن علي النعمي أن اعتناقهما لدين الإسلام جاء من خلال الأنشطة والبرامج، والجولات الدعوية والمحاضرات التوعوية المتنوعة التي ينظمها المكتب لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات، مؤكدًا أن ما يبذله المكتب من جهود حثيثة كان له الأثر البالغ في اعتناق وإشهار الكثير من الجاليات بمختلف الجنسيات للدين الإسلامي.
وأوضح "النعمي" أن المكتب لا يقتصر بإشهار إسلامهما فحسب، بل يمتد ذلك إلى متابعتهما لضمان ترسيخ مفهوم أركان الإسلام والإيمان معًا، وتأهيلهما ليكونا دعاة في بلادهما، مثمنًا اهتمام ولاة الأمر لما توليه من عناية لمكاتب ومراكز الدعوة خدمة للإسلام والمسلمين.