طبيب أرجنتيني وعامل فلبيني يشهران إسلامهما بدعوى أبوعريش

وصرّح عضو المكتب، رئيس قسم الجاليات الدكتور إبراهيم بن علي النعمي أن اعتناقهما لدين الإسلام جاء من خلال الأنشطة والبرامج، والجولات الدعوية والمحاضرات التوعوية المتنوعة التي ينظمها المكتب لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات، مؤكدًا أن ما يبذله المكتب من جهود حثيثة كان له الأثر البالغ في اعتناق وإشهار الكثير من الجاليات بمختلف الجنسيات للدين الإسلامي.