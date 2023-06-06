دراسة تأسيس وقف تأهيل قنوات مياه العيون التاريخية وسقيا المزارع في ينبع النخل التاريخية

وجَّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بدراسة تأسيس وقف تأهيل قنوات مياه العيون التاريخية وسقيا المزارع في منطقة ينبع النخل التاريخية.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير فيصل مركز ينبع النخل ضمن الجولات التفقدية للوقوف على خدمات مراكز ومحافظات المنطقة.
وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن هذه العيون تُعدُّ إرثًا حضاريًّا، يجسد واقعًا من تاريخ المركز الذي كان بمنزلة ممر مهم لقوافل الحجيج إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن العناية بها وتأهيلها يُحوِّلها إلى مورد مائي مستدام، يخدم المزارعين، ويساهم في التنمية الزراعية بالمحافظة.
وكانت زيارة أمير المدينة المنورة مركز ينبع النخل قد شملت كلاً من قرية المبارك التراثية وسوق السويق التاريخي، إضافة إلى اطلاع الأمير فيصل على آخر المستجدات في تطوير وتأهيل عين حسين وعين الفجة وعين الجابرية في سوق الجابرية القديم.
وتأتي الجولة في إطار حرص أمير المدينة على وضع الحلول الناجحة التي تكفل تحقيق الاستدامة، وتفعيل دورها في دعم التنمية الزراعية.
من جهة ثانية، التقى الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته مركز ينبع النخل الأهالي من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، كما شهد اللقاء استعراض المستجدات التنموية التي تعيشها المحافظة بشكل عام، وتمثل محورًا مهمًّا في منظومة التنمية الوطنية في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–، وما تحمله هذه المحافظة من أبعاد اقتصادية وتاريخية وخدمات متكاملة للسكان والزوار.