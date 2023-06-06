دراسة تأسيس وقف تأهيل قنوات مياه العيون التاريخية وسقيا المزارع في ينبع النخل التاريخية

وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن هذه العيون تُعدُّ إرثًا حضاريًّا، يجسد واقعًا من تاريخ المركز الذي كان بمنزلة ممر مهم لقوافل الحجيج إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن العناية بها وتأهيلها يُحوِّلها إلى مورد مائي مستدام، يخدم المزارعين، ويساهم في التنمية الزراعية بالمحافظة.