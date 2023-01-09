ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا، اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.