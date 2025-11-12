أمير الشرقية يدشّن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه بالشرق الأوسط

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مصنع شركة "توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة" في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.