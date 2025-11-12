أمير الشرقية يدشّن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه بالشرق الأوسط

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مصنع شركة "توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة" في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن تدشين المصنع يُجسّد دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتوطين الصناعات النوعية، وتعزيز حضور المملكة في مجال التقنيات المتقدمة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الصناعي الذاتي ونقل التقنية إلى الكفاءات الوطنية.
ونوّه سموه بالاهتمام الذي يحظى به قطاعا المياه والصناعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، عبر دعم الاستثمارات النوعية وتوفير بيئة داعمة للابتكار، مؤكدًا أن المنطقة الشرقية ستظل رافدًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الصناعية المتقدمة.
ويُعد المصنع ثمرة شراكة بين شركة "أبونيان القابضة" و"توراي" اليابانية، باستثمارات تتجاوز مليار ريال، ويُعد الثاني عالميًا للشركة خارج اليابان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف غشاء سنويًا، ويوفر أكثر من 175 فرصة عمل، بنسبة توطين 70%، مستهدفًا الوصول إلى 75%، مما يُسهم في جعل المملكة مركزًا إقليميًا لتقنيات الأغشية والتحلية.
ويسعى المشروع لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي، ودعم الأمن المائي والصناعي، عبر ستة خطوط إنتاج متكاملة تغطي احتياجات السوقين المحلي والخليجي، وتُسهم في رفع تنافسية الصناعات الوطنية، وتعزيز موقع المملكة كمصدر للتقنيات المائية المتقدمة.
كما يهدف المشروع إلى توطين 72% من مدخلات التصنيع، وتقليص فترة التوريد بنسبة 53%، وخفض استهلاك الطاقة بين 4–5%، إضافة إلى دعم الميزان التجاري بأثر سنوي يتجاوز 135 مليون ريال، والمساهمة في الناتج المحلي بما يقارب 1.14 مليار ريال خلال ثمانية أعوام.
وأوضح المهندس عبدالله العبدالكريم أن المشروع يعكس التكامل بين منظومة المياه والقطاع الصناعي لتحقيق الاستدامة، معتبرًا المصنع ركيزة في توطين تقنيات التحلية.
من جهته، أشار عبدالرحمن السماري إلى أن المشروع هو ثمرة اتفاقية توطين صناعة الأغشية بين الهيئة والهيئة السعودية للمياه والشركة المنفذة، مؤكدًا أنه سيرفع المحتوى المحلي في قطاعي المياه والصناعة.
وعبّر خالد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "توراي ميمبرين الشرق الأوسط"، عن فخره بإطلاق المشروع في المملكة، مشيرًا إلى التزام الشركة بنقل المعرفة وتطوير الكفاءات، من خلال وحدة بحث وتطوير بالتعاون مع معهد الأبحاث والتقنيات المتقدمة.