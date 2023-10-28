بحضور أكثر من 60 مشاركًا ومهتمًّا.. انطلاق المعرض الدولي للبخور والعطور بالمجمعة

انطلق مساء أمس المعرض الدولي الأول للبخور والعطور بمحافظة المجمعة، وذلك في قاعة مركز البلدية الحضري، بحضور أكثر من 60 مشاركًا ومهتمًّا بصناعة العطور؛ بهدف تحريك هذا القطاع، وتسليط الضوء على منتج العطور بوصفه إحدى الصناعات التي تشهد إقبالاً واسعًا في السنوات الأخيرة، ودعم المنتج المحلي منها.
وتحدَّث المشرف العام على المعرض فهد بن شقير الصعيري بقوله: "نحظى في محافظة المجمعة بدعم كبير ومستمر من محافظ المجمعة ، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، الذي سيرعى الليلة الذهبية للمعرض غدًا الأحد، علاوة على اهتمام مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المهندس مشاري بن محمد الجربوع، بكل ما من شأنه تعزيز الحراك الاقتصادي بالمحافظة، وتسليط الضوء على المزايا النسبية التي تشتهر بها".
واختتم بقوله: "انطلق المعرض بوجود أكثر من 60 مشاركًا متخصصًا بالعطور؛ لذا فهو يسهم بخلق نشاط تجاري، وتسليط الضوء على منتج العطور بوصفه أحد المنتجات التي تشهد إقبالاً كبيرًا، مع الأخذ بالاعتبار تبادُل الخبرات والتجارب بين المهتمين في العطور، وإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستثمار في هذا المجال، وتهيئة فرص عمل للشباب من الجنسين".