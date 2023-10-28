بحضور أكثر من 60 مشاركًا ومهتمًّا.. انطلاق المعرض الدولي للبخور والعطور بالمجمعة

وتحدَّث المشرف العام على المعرض فهد بن شقير الصعيري بقوله: "نحظى في محافظة المجمعة بدعم كبير ومستمر من محافظ المجمعة ، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، الذي سيرعى الليلة الذهبية للمعرض غدًا الأحد، علاوة على اهتمام مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المهندس مشاري بن محمد الجربوع، بكل ما من شأنه تعزيز الحراك الاقتصادي بالمحافظة، وتسليط الضوء على المزايا النسبية التي تشتهر بها".