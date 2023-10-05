اشـتراطات الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد ومحمية الملك خالد

وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت العديد من الضوابط للرعي منها: الالتزام بكافة الأنظمة والقرارات والاشـتراطات ذات العلاقـة المعمول بها في المملكة، وما تصدره الهيئة من لوائح وقرارات وضوابط واشتراطات، والرفع الفوري للجهـات المعنية والهيئة عند وقوع أي حادثة نتج عنها أضرار من أي نوع، بالإضافة إلى الالتزام بصحة البيانات والمعلومات المقدمة وإشعار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.