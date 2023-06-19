"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية وتشمل العرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد رياحًا نشطة على جدة ورابغ والشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.