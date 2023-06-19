"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وعسير والباحة وجازان والشرقية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البرد، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية وتشمل العرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد رياحًا نشطة على جدة ورابغ والشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.