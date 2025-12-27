بعد ارتفاع عدد المشاركين.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يضيف شوطًا جديدًا في إحدى فئاته

شهدت منافسات فئة حر قرناس مُلاك محليين ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، تقسيم منافسة هذه الفئة إلى شوطين بدلاً من شوط واحد، بعد أن تجاوز عدد المشاركين فيه 60 صقرًا.
وتنص الشروط والأحكام العامة الخاصة بالمشاركة في مسابقة الملواح (لجميع المسارات)، على أن يكون الحد الأعلى للمشاركين في الأشواط التأهيلية 60 صقرًا، وتمنح اللجنة المختصة صلاحية إضافة شوط أو زيادة عدد الصقور المشاركة في الشوط حسب ما تراه.
في المقابل، يشترط لإقامة أي من أشواط المسابقة ألا يقل عدد الصقور المسجلة عن عشرة صقور، وفي حال كان العدد المسجل أقل من الحد الأدنى، تُرفع الحالة إلى اللجنة المختصة بالمسابقة، والتي تملك صلاحية اتخاذ القرار المناسب، سواءً بالاستمرار في إقامة الشوط، أو إلغائه، أو دمجه مع شوط آخر، وذلك وفقًا لتقديرها.
وشارك في منافسات الشوط الأول لفئة حر قرناس مُلاك محليين 38 صقرًا، فيما شهد الشوط الثاني مشاركة 37 صقرًا، ويتأهل من كل شوط أصحاب المراكز العشرة الأولى إلى الأدوار النهائية.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يقام في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، ويشهد تنافس الصقارين في (139) شوطًا، تقدم خلالها (1012) جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية (38) مليون ريال، بمشاركة صقارين من تسع دول.