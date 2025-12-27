بعد ارتفاع عدد المشاركين.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يضيف شوطًا جديدًا في إحدى فئاته

في المقابل، يشترط لإقامة أي من أشواط المسابقة ألا يقل عدد الصقور المسجلة عن عشرة صقور، وفي حال كان العدد المسجل أقل من الحد الأدنى، تُرفع الحالة إلى اللجنة المختصة بالمسابقة، والتي تملك صلاحية اتخاذ القرار المناسب، سواءً بالاستمرار في إقامة الشوط، أو إلغائه، أو دمجه مع شوط آخر، وذلك وفقًا لتقديرها.