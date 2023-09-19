"العنزي" الشهم.. زار قسم الكلى وتأثّر بمعاناتهم وقرّر أن يتبرّع بكليته فكانت ليتيمة ذات ١٣ عامًا

وقال لـ"سبق" جلوي صلفيق التمامي العنزي، شقيق المتبرع "عبدالله": إن ما قام به المتبرع من دافع إنساني؛ حيث إن الوطن يجمعنا جميعًا، وقام بهذا العمل وهو بكامل اقتناع لإنهاء معاناة الطفلة، وكمية فخر غير طبيعية نشعر بها نحن ذووه.