"العنزي" الشهم.. زار قسم الكلى وتأثّر بمعاناتهم وقرّر أن يتبرّع بكليته فكانت ليتيمة ذات ١٣ عامًا

أنهى المواطنُ عبدالله صلفيق التمامي العنزي، معاناةَ الطفلة يتيمة الأب "13 عامًا" التي كانت تعاني من فشل كلوي منذ خمس سنوات، وتمت عملية التبرع في مستشفى الملك سلمان في منطقة تبوك.
وقال لـ"سبق" جلوي صلفيق التمامي العنزي، شقيق المتبرع "عبدالله": إن ما قام به المتبرع من دافع إنساني؛ حيث إن الوطن يجمعنا جميعًا، وقام بهذا العمل وهو بكامل اقتناع لإنهاء معاناة الطفلة، وكمية فخر غير طبيعية نشعر بها نحن ذووه.
وعن قصة التبرُّع قال: شقيقي لم يخبر أحدًا بهذا الأمر؛ فقد زار قسم الكلى وبعد مشاهدته لمعاناة المرضى، تقدم للمستشفى مبديًا رغبته التبرع بكليته، وبعد الفحوصات تبيّنت مطابقة الأنسجة مع طفلة يتيمة الأب بحاجة لمتبرع.
وأضاف: أن العملية أُجريت يوم أمس في مستشفى الملك سلمان العسكري، وكانت الطفلة تعاني من الفشل الكلوي منذ خمسة أعوام، وبعد العملية فكلاهما الآن بصحة جيدة.