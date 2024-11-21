إعادة المشي لشابّ يعاني تشوُّهًا في العمود الفقري بالمدينة المنورة

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة شابّ يبلغ من العمر 18 عامًا من تشوُّه شديد في العمود الفقري عبارة عن تحدب وجنف؛ من خلال إجراء طبي معقد.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيد حضر إلى عيادة العمود الفقري بالمستشفى الرئيسي، وكان يعاني من صعوبة في المشي وعدم القدرة على النوم نتيجة وجود تشوه شديد في العمود الفقري عبارة عن تحدب وجنف.
وأفاد التجمع الصحي بأنه تمّت معاينة المستفيد وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة التي أوضحت وجود تحدب وتقوس في العمود الفقري، وبعد مناقشة جميع الخيارات العلاجية مع المريض وذويه تمّ الاتفاق على إجراء عملية معقّدة للعمود الفقري، عبارة عن تعديل للتشوه عن طريق تثبيت الفقرات، وإجراء قصّ عظمي استمرّت لمدة 12 ساعة، وتكلّلت بالنجاح.
وأضاف: أن المستفيد أكمل الخطة العلاجية وإعادة التأهيل تحت إشراف طواقم طبية متخصّصة، وغادر المستشفى بصحة جيدة دون حدوث أي مضاعفات.