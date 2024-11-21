إعادة المشي لشابّ يعاني تشوُّهًا في العمود الفقري بالمدينة المنورة

وأفاد التجمع الصحي بأنه تمّت معاينة المستفيد وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة التي أوضحت وجود تحدب وتقوس في العمود الفقري، وبعد مناقشة جميع الخيارات العلاجية مع المريض وذويه تمّ الاتفاق على إجراء عملية معقّدة للعمود الفقري، عبارة عن تعديل للتشوه عن طريق تثبيت الفقرات، وإجراء قصّ عظمي استمرّت لمدة 12 ساعة، وتكلّلت بالنجاح.