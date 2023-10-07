حتى لا يتأثر استحقاق الأسرة للمعاش.. إجراءات واجبة عند التسجيل بمنصة "الضمان" ومثال

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصتها التوعوية "الضمان الاجتماعي والتمكين"، أنه ينبغي تحرّي الدقة عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، وإضافة دخل كل فرد ضمن بياناته الخاصة، لضمان عدم تأثر استحقاق الأسرة للمعاش نتيجةً عدم صحة البيانات المسجلة.
وأوضحت منصة "الضمان الاجتماعي والتمكين" ،عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) يجب أن تتم إضافة دخل كل تابع ضمن البيانات الخاصة به، وألا يتم جمعه في الخانة الخاصة بالعائل فقط".
وبيّنت بمثال، تقول: "معاش تقاعد الأب المتوفى يتم توزيعه عند التسجيل في المنصة على العائل والأفراد بحسب تسلُّم كل فرد منهم، ويكون نصيب العائل، كما هو في الحقيقة، ولا يتم جمع المعاش كاملاً وتسجيله تحت حساب العائل".
وأكملت مشيرة إلى العلة في ذلك، وقالت: "لأن تسجيل معاش التقاعد كاملاً تحت حساب العائل يؤدي إلى إضافة دخل الأفراد من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية إلى الدخل المسجل من قِبل العائل مما يضاعف المبلغ، ومن ثم تجاوز الحد المانع وعدم الأهلية".
واختتمت مشددة على أنه "يجب على المستفيد تحرّي الدقة عند تسجيل المعلومات في المنصة".