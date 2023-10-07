حتى لا يتأثر استحقاق الأسرة للمعاش.. إجراءات واجبة عند التسجيل بمنصة "الضمان" ومثال

وأوضحت منصة "الضمان الاجتماعي والتمكين" ،عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) يجب أن تتم إضافة دخل كل تابع ضمن البيانات الخاصة به، وألا يتم جمعه في الخانة الخاصة بالعائل فقط".