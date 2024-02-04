أسعار السيارات المستعملة تواصل تراجعها 4% للشهر الخامس على التوالي

ورصدت "سبق" في جولة لها على معارض السيارات التضجر الكبير بين المشترين بسبب ارتفاع الأسعار مشيرين إلى أن المتلاعبين خارج أسوار المعارض ممن يعترضون المركبات قبل وصولها هم السبب الأبرز في التلاعب؛ إذ يخفضون القيمة عن الشراء، ويرفعون الأسعار عند البيع، وأيضًا (المزاودون) في ساحة المعارضين، الذين يرفعون الأسعار بشكل متعمد للإيقاع بالمشتري النهائي؛ إذ يوهمون الموجودين بأن هناك طلبًا كبيرًا.