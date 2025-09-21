مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الإعلام: منع التنمر والتباهي بالمال والسيارات.. وحماية خصوصية الأسرة

أكد مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الإعلام أن الضوابط الخاصة بالمحتوى الإعلامي شددت على الالتزام بمعايير تحافظ على الذوق العام والقيم الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المخالفات تشمل عدة ممارسات محظورة.

وأوضح المصدر أن استخدام اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والممتلكات والسيارات في المحتوى المرئي أو المكتوب يُعد مخالفة صريحة، باعتباره سلوكًا يسيء للذوق العام ويتعارض مع قيم المجتمع.

وأضاف أن الضوابط نصّت على منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم كجزء من المحتوى اليومي، معتبرة ذلك تجاوزًا يتنافى مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية.

وبيّن أن إظهار الخلافات الأسرية أو كشف خصوصيات العائلة يُعد انتهاكًا مباشرًا للمعايير التنظيمية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف التعليمات.

وشدد المصدر على أن الضوابط حظرت أيضًا أي محتوى يتضمن تنمرًا أو إساءة أو ازدراء للأشخاص، أو نشر معلومات مضللة وغير صحيحة، أو أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية، إضافة إلى التحذير من أي رسائل تحمل ابتزازًا أو تهديدًا أو استغلالًا للأطفال.

وفي ما يخص المظهر العام، أكد المصدر أن كل لباس يُظهر الجسد بشكل مبتذل أو غير محتشم يُعد مخالفًا، إلى جانب أي مظهر لا ينسجم مع القيم السائدة.