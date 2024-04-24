"التأمينات الاجتماعية": توحيد مواعيد صرف المعاشات لا يتطلّب من العميل اتخاذ أي إجراء

وبيّنت التأميناتُ الاجتماعية مواعيدَ صرف المعاشات لما تبقّى من عام 2024م، مشيرةً إلى أنه إذا وافق موعد الصرف إجازة رسمية؛ فإنه يتمّ تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة.