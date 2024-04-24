"التأمينات الاجتماعية": توحيد مواعيد صرف المعاشات لا يتطلّب من العميل اتخاذ أي إجراء

أكّدت المؤسسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية أن توحيد مواعيد صرف المعاشات لا يتطلّب من العميل اتخاذ أي إجراء.
وأوضحت أنه سيتمّ صرف المعاشات التقاعدية في بداية كل شهر ميلادي بشكل آلي من المؤسسة وفق مواعيد الصرف.
يُشار إلى أن معاشات شهر أبريل لعملاء نظامَي التقاعد المدني والعسكري سيتم إيداعها غدًا الخميس 25 أبريل، فيما سيتمّ إيداع معاشات شهر مايو الأربعاء 1 مايو مقدّمًا، وسيستمرّ بذلك إيداع معاشات نظامَي التقاعد المدني والعسكري بداية كل شهر ميلادي؛ أسوة بعملاء التأمينات الاجتماعية.
وبيّنت التأميناتُ الاجتماعية مواعيدَ صرف المعاشات لما تبقّى من عام 2024م، مشيرةً إلى أنه إذا وافق موعد الصرف إجازة رسمية؛ فإنه يتمّ تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة.