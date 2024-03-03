ما الذي يخفيه الطقس للإنسان؟.. "المسند": هذه محاولة بشرية أولية للكشف والتنبؤ!

وأشار "المسند" إلى أن العلماء يقومون من أجل اختبار مصداقية ودقة النماذج بتشغيلها للكشف عن الماضي لا المستقبل، ومن ثَّم تقارن النتائج بين ماضٍ مرصودٍ ومكشوفٍ ومعلوم، وبين نتائج النموذج ومخرجاته، وعليه يتم التعديل والتصحيح في النموذج حتى تتقلص وتقلل الفروقات بين نتائج النموذج من جهة والواقع من جهة أخرى.