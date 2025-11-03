شركة ميرك تجدد شراكتها مع جمعية طب الإنجاب وعلم الأجنة

وفي هذه المناسبة، أكد مثنى عمرو، المدير التنفيذي لشركة «ميرك» في السعودية، أن تجديد الشراكة يعكس الأثر العميق والمثمر للحملة في العام الماضي، سواء في رفع مستوى الوعي المجتمعي أو تحفيز الأزواج على طلب الاستشارة الطبية المبكرة. وأوضح أن حملة «قُرّة عيني»، صُممت بعناية لتقديم التثقيف الطبي بأسلوب سلس ومباشر وسهل الفهم، وبطرق مبتكرة وفعّالة تصل إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع. وأضاف أن «ميرك» تواصل التزامها الثابت بالمساهمة بشكل فعّال وحيوي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ودعم الحلول المتقدمة والمبتكرة التي ترتقي بجودة حياة المجتمع في المملكة.