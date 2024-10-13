شركة صالح عبدالله العثيم للاستثمار تُدشِّن فرعها الثاني من سلسلة كافيهات "ريكاف"

أعلنت شركة صالح عبدالله العثيم للاستثمار إطلاق علامتها التجارية الجديدة "ريكاف – ReCAF" في قطاع القهوة؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق السعودي، الذي يشهد نموًّا سريعًا في مجال القهوة، ويُعدُّ الأكبر في الشرق الأوسط، مدفوعًا بارتفاع مستوى الدخل، ونمو صناعة السياحة، ووجود قاعدة كبيرة من الشباب والشابات العاملين بها.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الأستاذ صالح بن عبدالله العثيم، أن "ريكاف" تحرص على تقديم تجربة قهوة استثنائية باستخدام أجود أنواع المحاصيل من مختلف أنحاء العالم.. وقد تم افتتاح الفرع الأول في بداية شهر أغسطس 2024 بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالعزيز بحي الربيع، وسيتم افتتاح الفرع الثاني -بمشيئة الله- خلال شهر أكتوبر الجاري 2024 في حي النرجس شمال الرياض على طريق أنس بن مالك.
وفي سياق اهتمام الشركة بالمشاركة في الفعاليات الوطنية الكبرى أكدت "ريكاف" حرصها على الوجود في "موسم الرياض" هذا العام؛ إذ سيتم افتتاح الفرع الثالث في منطقة البوليفارد بالساحة المكسيكية؛ ليكون وجهة مميزة لعشاق القهوة وزوَّار الموسم، في خطوة تُعزِّز انتشار العلامة التجارية في الفعاليات المحلية.
كما ستكون "ريكاف" وجهة مميزة لعشاق القهوة؛ إذ تُقدِّم مجموعة متنوعة من مشروبات القهوة الساخنة والباردة، إلى جانب تشكيلة مختارة من الحلويات والوجبات الخفيفة.
وتعمل الشركة على التوسُّع التدريجي من خلال افتتاح سلسلة فروع أخرى بمدينة الرياض وخارجها؛ بهدف تقديم تجربة "ريكاف" المميزة في جميع أنحاء السعودية.
ويأتي هذا التوسع والتنوع في المشاريع مواكبةً لإرضاء أذواق العملاء المختلفة، وذلك بعد أن تم اختيار مطعم "لاقو" الذي تمتلكه الشركة بوصفه أحد أفضل المطاعم الأوروبية بالرياض من قِبل المجلة العالمية (TIME OUT MAGAZINE)؛ وهو ما يعكس التزام الشركة بتقديم تجارب طعام متميزة، وبجودة عالية، في مختلف علاماتها التجارية.