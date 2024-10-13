شركة صالح عبدالله العثيم للاستثمار تُدشِّن فرعها الثاني من سلسلة كافيهات "ريكاف"

أعلنت شركة صالح عبدالله العثيم للاستثمار إطلاق علامتها التجارية الجديدة "ريكاف – ReCAF" في قطاع القهوة؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق السعودي، الذي يشهد نموًّا سريعًا في مجال القهوة، ويُعدُّ الأكبر في الشرق الأوسط، مدفوعًا بارتفاع مستوى الدخل، ونمو صناعة السياحة، ووجود قاعدة كبيرة من الشباب والشابات العاملين بها.