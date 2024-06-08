"سدايا" تُصدر تقريرًا عن أهم 100 أداة في الذكاء الاصطناعي.. تعرَّف عليها

ويأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية، ويتوقع أن يساعد المهنيين في تبني هذه التقنيات لتعزيز الأداء واستدامته؛ إذ تعزز تطبيقات الذكاء الاصطناعي من كفاءة الأعمال وجودتها وتحسن الإنتاجية، ويُعدّ الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أبرز هذه التقنيات، ومن المتوقع أن يسهم – بالإضافة إلى التقنيات الأخرى – في أتمتة مهام تستغرق ما يقارب 60% إلى 70% من وقت الموظفين، مما يزيد إنتاجية العمل بنسبة 0.5% إلى 3.4% سنويًا حتى عام 2040م.