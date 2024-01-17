مناورات عسكرية سعودية - باكستانية لمدة 45 يوماً

وصلت فرقة من القوات البرية الملكية السعودية إلى قاعدة لاهور الجوية في باكستان، خلال الأسبوع الجاري؛ للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك يستمر لمدة 45 يومًا مع الجيش الباكستاني.
ووفقاً لقناة "سماء" الباكستانية، تهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تعزيز المهارات التكتيكية وتبادل الخبرات القيّمة بين القوات السعودية والباكستانية، وتعزيز الشراكة العسكرية طويلة الأمد بين البلدين.
وبحسب المسؤولين، ستشمل برامج التدريب مجموعة واسعة من المهارات والخبرات العسكرية، حيث سيشارك جنود من الجيشين في مناورات تكتيكية وعمليات قتالية وجمع معلومات استخباراتية وغيرها من الإجراءات العسكرية الحاسمة.