مناورات عسكرية سعودية - باكستانية لمدة 45 يوماً

وصلت فرقة من القوات البرية الملكية السعودية إلى قاعدة لاهور الجوية في باكستان، خلال الأسبوع الجاري؛ للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك يستمر لمدة 45 يومًا مع الجيش الباكستاني.