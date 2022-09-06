صدور الموافقة الكريمة على تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض

وأكدت الضوابط أن على مجلـس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة - إعداد القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويُرفع عنها إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها. وأن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوافر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة. ويُستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساسي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.