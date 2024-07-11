وسط درجات حرارة تُلامس الـ 50.. أمطار رعدية على هذه المناطق نهاية الأسبوع

ووفق "طقس العرب" وبالتزامن مع هذه الأجواء الحارة يُتوقع استمرار تدفق كميات من الرطوبة على أجزاء من جنوب غرب المملكة وتحديداً على بعض المرتفعات الجبلية من جازان وعسير، لتبقى الفرصة مهيأة خلال عطلة نهاية الأسبوع في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات رعدية من الأمطار بغزارة متفاوتة.