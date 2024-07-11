وسط درجات حرارة تُلامس الـ 50.. أمطار رعدية على هذه المناطق نهاية الأسبوع

ما زالت التوقعات تشير إلى اشتداد الأجواء الحارة على مناطق عدة من المملكة مع نهاية الأسبوع، وسط درجات حرارة تُلامس الـ 50 درجة مئوية في حفر الباطن والمناطق الحدودية مع الكويت وعموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وتشمل القيصومة والنعيرية والأحساء وصولاً حتى الربع الخالي.
وقال المختصون الجويون: إن اشتداد الأجواء الحارة يعود إلى اشتداد القبة الحرارية على شبه الجزيرة العربية وتمركزها في الأجزاء الشرقية منها، مما يؤدي إلى أن تكون تلك المناطق الواقعة شرق المملكة وشبه الجزيرة العربية تحت تأثير المركز اللاهب للكتلة الحارة.
ووفق "طقس العرب" وبالتزامن مع هذه الأجواء الحارة يُتوقع استمرار تدفق كميات من الرطوبة على أجزاء من جنوب غرب المملكة وتحديداً على بعض المرتفعات الجبلية من جازان وعسير، لتبقى الفرصة مهيأة خلال عطلة نهاية الأسبوع في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات رعدية من الأمطار بغزارة متفاوتة.
وتشير التوقعات الحالية لاشتداد فرص الأمطار على مرتفعات جنوب غرب المملكة لتصبح أكثر غزارة في بعض الأحيان مترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد أحياناً، والتي قد تمتد أحياناً لتشمل بعض المناطق جنوب منطقة الطائف.