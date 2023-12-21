شركة "تراث المدينة" تبدأ باكورةَ أعمالها بتوقيع اتفاقية مع "مدن"

ومن المتوقّع أن تشهد تمورُ العجوة، وباقي التمور السعودية، خلال الفترة القادمة، نموًّا كبيرًا مع دخول منافسين جدد في هذا القطاع، وفتح منافذ تسويق جديدة ومختلفة محليًّا ودوليًّا.