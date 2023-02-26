دعوة للإقلاع.. "الصحة": رصد 10 مخالفات لنظام مكافحة التدخين بالمدينة

كشف فرع وزارة الصحة في المدينة المنوّرة، عن رصد 10 مخالفات لنظام مكافحة التدخين بالمنطقة وتقديم عديد من الخدمات للإقلاع عنه؛ وذلك خلال الأيام الخمسة الماضية.
وأوضحت "صحة المدينة"، وفق إحصائياتها وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بمشاركة الجهات المختصة ووفق جولات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة خلال الفترة من 12-2-2-2023 إلى 16-2-2023، تمّت زيارة 44 منشأة؛ للتأكد من وجود لوحات تحذيرية بمنع التدخين.
وأضافت: جرى "رصد 10 مخالفات لنظام مكافحة التدخين، وتقديم الخدمات العلاجية وخدمات الإقلاع وتنفيذ فعاليات توعوية بمختلف المراكز الصحية.
ودعت "صحة المدينة"، للتواصل مع عيادات الإقلاع عن التدخين على الرقم المجاني (937).