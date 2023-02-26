دعوة للإقلاع.. "الصحة": رصد 10 مخالفات لنظام مكافحة التدخين بالمدينة

وأوضحت "صحة المدينة"، وفق إحصائياتها وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بمشاركة الجهات المختصة ووفق جولات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة خلال الفترة من 12-2-2-2023 إلى 16-2-2023، تمّت زيارة 44 منشأة؛ للتأكد من وجود لوحات تحذيرية بمنع التدخين.