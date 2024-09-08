مطوّرة محلياً.. "التخصصي" يكشف عن ابتكاره في الذكاء الاصطناعي التوليدي في قمة GAIN بالرياض

وخلال المشاركة، سيستعرض المستشفى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدّمة المطوّرة محلياً، التي تعمل على تحليل والاستفادة من كميات هائلة من البيانات، ضمن خطواته للتحوُّل نحو مستشفى أكثر كفاءة، لتعزيز الرعاية الصحية، وتمكين الأطباء من تقديم حلول فورية ودقيقة للمرضى، والتي يتوقع دمجها بالكامل في عمليات المستشفى، بعد إتمام مرحلة التحقّق التي تتضمّن اختبارات صارمة لضمان الدقة والموثوقية والسلامة، ما سيعزّز من مكانة "التخصصي" كمستشفى رائد في المجال على الصعيدَيْن المحلي والعالمي.