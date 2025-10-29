المسند: دخول النجم الثاني من "الوسم".. السماك الأعزل يزين سماء المملكة لـ13 يومًا

وأوضح “المسند” أن السماك الأعزل يُقابله نجمٌ آخر أكثر لمعانًا يُعرف بـ “السماك الرامح”، ويشرق قبل الأعزل بنحو سبع دقائق إلى الشمال منه، فيما يغرب بعده بقرابة ساعة و48 دقيقة، لافتًا إلى أن النجمين يُشكلان مشهدًا سماويًا لافتًا يمكن رصده بوضوح في معظم مناطق المملكة.