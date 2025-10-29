المسند: دخول النجم الثاني من "الوسم".. السماك الأعزل يزين سماء المملكة لـ13 يومًا

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، عن دخول النجم الثاني من موسم الوسم المعروف باسم “السماك الأعزل”، موضحًا أنه نجم نير أبيض اللون يُعد آخر النجوم الشامية، ويستمر ظهوره في السماء لمدة 13 يومًا.
وأوضح “المسند” أن السماك الأعزل يُقابله نجمٌ آخر أكثر لمعانًا يُعرف بـ “السماك الرامح”، ويشرق قبل الأعزل بنحو سبع دقائق إلى الشمال منه، فيما يغرب بعده بقرابة ساعة و48 دقيقة، لافتًا إلى أن النجمين يُشكلان مشهدًا سماويًا لافتًا يمكن رصده بوضوح في معظم مناطق المملكة.
وأضاف أن دخول السماك الأعزل يُعد إشارة إلى تقدم موسم الوسم، حيث تبدأ الأجواء بالاعتدال نهارًا وتميل إلى البرودة ليلًا، مع ارتفاع فرص هطول الأمطار على أجزاء من المملكة، تزامنًا مع بداية موسم الإنبات وتحول الطبيعة إلى ألوانها الزاهية.
يُذكر أن موسم الوسم يستمر عادة 52 يومًا، ويُعد من أبرز مواسم السنة في الجزيرة العربية، لما يحمله من تغيرات مناخية محببة، واعتدال في درجات الحرارة، ما يجعله موسمًا مميزًا للمتنزهين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة.