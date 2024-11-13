للمرة الأولى في تاريخها.. "حلبة كورنيش جدة" تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة لسباقات "الفورمولا إي"

تستعد حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم -للمرة الأولى في تاريخها- لاستضافة الجولتين الثالثة والرابعة من سباقات الفورمولا إي للموسم الحادي عشر، يومي 14 و15 فبراير للعام 2025، بعد ستة مواسم ناجحة لسباقات الفورمولا إي في الدرعية.
وتعكس استضافة مدينة جدة لهذا السباق التزام فورمولا إي بالابتكار والاستدامة، ويتماشى في الوقت نفسه مع رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تقدم حلبة كورنيش جدة -كعادتها- تجربة سباق لا تُنسى للجماهير والسائقين على حد سواء؛ مما سيسهم في النمو الكبير لرياضة المحركات في المنطقة.