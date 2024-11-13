للمرة الأولى في تاريخها.. "حلبة كورنيش جدة" تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة لسباقات "الفورمولا إي"

تستعد حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم -للمرة الأولى في تاريخها- لاستضافة الجولتين الثالثة والرابعة من سباقات الفورمولا إي للموسم الحادي عشر، يومي 14 و15 فبراير للعام 2025، بعد ستة مواسم ناجحة لسباقات الفورمولا إي في الدرعية.