"وقود الهيدروجين".. الرياض وبرلين تؤسسان لمسار الطاقة النظيفة بالعالم

وتأتي أهمية الاتفاقية من خلال مساعي السعودية لتكون أكبر مصدر للهيدروجين في العالم، حيث تسعى المملكة للاستفادة من تجربة ألمانيا في الوصول للمركز التاسع عالميًا في مقياس (Global AI Index)، وكذلك الاستفادة من التجارب الألمانية في كونها المركز العاشر في سلم الابتكار العالمي والثامن في سلم الابتكار العالمي للطاقة من أجل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة منظومة الطاقة، مثل: زيادة كفاءة أنظمة الطاقة والمساعدة في تقليل الانبعاثات.وتنص المذكرة -التي تم توقيعها عن بُعد- على تعزيز التعاون الألماني السعودي حيث يعمل المختصون من الجانبين على تطوير التقنيات فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين.