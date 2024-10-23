خلال أسبوع.. "نُسك عناية" تقدّم أكثر من 5 آلاف خدمة لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن مراكز "نُسك عناية" قدّمت 5252 خدمة لضيوف الرحمن خلال أسبوع واحد، في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر 2024؛ ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لضمان راحة المعتمرين والزوّار.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة شملت 1527 خدمة لتوجيه وإرشاد التائهين، حيث عمل 13 مركزاً على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم المساعدة في مختلف احتياجاتهم؛ لضمان أداء مناسكهم بسلاسة وطمأنينة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على تقديم خدمات متكاملة تعزّز من تجربة ضيوف الرحمن، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمعتمرين والزوّار.