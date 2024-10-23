خلال أسبوع.. "نُسك عناية" تقدّم أكثر من 5 آلاف خدمة لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن مراكز "نُسك عناية" قدّمت 5252 خدمة لضيوف الرحمن خلال أسبوع واحد، في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر 2024؛ ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لضمان راحة المعتمرين والزوّار.