خلال نصف ساعة فقط.. تركيب دعامات للحالب لـ"ثمانيني" عانى تسممًا بالدم في الطائف

أجرى قسم المسالك البولية وبمشاركة قسم المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف عملية نوعية بتخدير موضعي استغرقت 30 دقيقة فقط من أجل تركيب دعامات للحالب لمريض بالعقد التاسع من عمره أدخل للطوارئ بالمستشفى، حيث كان يعاني من حالة إعياء شديدة.
وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي: تم إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية للمريض، والتي تبين منها وجود حصاة بالحالب والكلية اليسرى إضافة إلى التهاب صديدي وتسمم بالدم ناتج عن انسداد الحالب قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي.
وأضاف: لم يستطع الفريق الطبي التعامل مع المريض بالطريقة المعتادة عن طريق وخز الكلى عن طريق الجلد؛ نظرًا لاستخدام المريض لمسيلات كعلاج لإصابة سابقة للمريض بجلطة قلبية واستئصال للمثانة البولية نتيجة السرطان.
وأردف "الثقفي": عليه، تمت الاستعانة باستشاري المناظير من أجل إجراء التدخل الجراحي بالدخول عن طريق فتحة الأمعاء بجدار البطن حتى الوصول إلى فتحة الحالب، وتركيب دعامة بالحالب تكللت بالنجاح.
وتابع: هذه العملية تعدّ من العمليات النوعية النادرة على مستوى العالم، وقد تحسّنت حالة المريض الصحية وخرج من المستشفى، ويتم حاليًا متابعة حالته الصحية بالعيادات الخارجية.
يشار إلى أن قسم المسالك بالمستشفى أجرى 258 عملية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، وراجع القسم أكثر من 5 آلاف مراجع في نفس الفترة.