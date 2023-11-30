استضافة "إكسبو 2030" تعزز من نمو واستدامة القطاع السياحي في المملكة

وجاء هذا الإعلان في وقت أصبحت زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة وآماناً من أي وقت مضى، عبر تسهيلات غير مسبوقة في إصدار التأشيرات الإلكترونية؛ المتاحة اليوم لمواطني أكثر من 59 دولة حول العالم، فيما سيمتد معرض إكسبو 2030 على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويضم 246 مشاركاً، كما أنه من المتوقع أن يستقبل الموقع الرسمي لمعرض إكسبو 2030 ما يقارب من 40 مليون زيارة؛ مع تحقيق أكثر من مليار زيارة رقمية لجناح ميتافيرس التاريخي، إضافة لمشاركة المملكة المرتقبة في معرض إكسبو 2025 المقرر عقده في مدينة أوساكا اليابانية.