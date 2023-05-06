نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك صباح اليوم السبت 16 شوال 1444هـ، الموافق 6 مايو 2023م، في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.