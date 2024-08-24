"ممطرة صيفية" توافق ظهوره وتتوسّع.. "قراءة مفصلة عن سهيل" يقدمها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم السبت هو أول أيام سهيل الذي يعتبر أشهر النجوم عند العرب قديمًا، وحديثًا ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى، مشيرًا إلى أن ظهور نجم سهيل يعتبر علامة على تصرم أيام الصيف تدريجيًّا؛ حيث يقدر الفلكيون عمر نجم سهيل بـ27 مليون سنة، وكانت العرب ولا تزال تتغنّى بنجم سهيل وتذكره في أشعارها، وقال تعالى: "وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ".