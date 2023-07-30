نائب أمير المدينة يُقدِّم التعازي لأسرة "الشهيد الجهني"  

قدَّم الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، العزاء لأسرة الشهيد الملازم طيار محمد بن عواد الجهني، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، الذي استُشهد إثر سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء مهمة تدريبية.
ونقل نائب أمير منطقة المدينة المنورة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة المدينة المنورة لأسرة وذوي الشهيد الجهني، سائلاً الله تعالى له المغفرة والدرجة الرفيعة في الجنة مع الأنبياء والشهداء.
وأعرب ذوو الشهيد الجهني عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد ولأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه على مواساتهم في فقيدهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ البلاد وقيادتها.