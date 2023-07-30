نائب أمير المدينة يُقدِّم التعازي لأسرة "الشهيد الجهني"  

قدَّم الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، العزاء لأسرة الشهيد الملازم طيار محمد بن عواد الجهني، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، الذي استُشهد إثر سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء مهمة تدريبية.