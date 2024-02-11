بمشاركة 16 دولة.."الراجحي" يرأس وفد المملكة بحوار أبوظبي للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري السابع لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة المنعقد خلال يومي 10 - 11 فبراير الجاري، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 16 دولة من الدول الخليجية والآسيوية، وعددٍ من المنظمات الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.