"العبدالعالي" يحصل على جائزة التميّز الإعلامي 2023م

جاء تكريم د. العبدالعالي في حفل إعلان الفائزين في جائزة التميّز الإعلامي 2023م برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية؛ تقديرًا لمسيرته وجهوده المميزة، وتأثيره في التوعية الصحية، وظهوره الإعلامي المميز خلال جائحة كورونا "كوفيد-19"، ولما حظي به من تميّز وحضور إيجابي في المؤتمرات الصحفية لمتابعة مستجدات الفيروس، كنافذة إعلامية لنشر رسالة وزارة الصحة.