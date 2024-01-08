"العبدالعالي" يحصل على جائزة التميّز الإعلامي 2023م

فاز المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد بن خالد العبدالعالي بجائزة التميّز الإعلامي 2023م عن مسار "شخصيات التكريم الخاص" في الحفل الذي تنظمه وزارة الإعلام؛ بهدف تسليط الضوء على الجهود الإعلامية، والاحتفاء بالإعلاميين المبدعين، الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا في المجتمع، ومنصات التواصل الاجتماعي.
جاء تكريم د. العبدالعالي في حفل إعلان الفائزين في جائزة التميّز الإعلامي 2023م برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية؛ تقديرًا لمسيرته وجهوده المميزة، وتأثيره في التوعية الصحية، وظهوره الإعلامي المميز خلال جائحة كورونا "كوفيد-19"، ولما حظي به من تميّز وحضور إيجابي في المؤتمرات الصحفية لمتابعة مستجدات الفيروس، كنافذة إعلامية لنشر رسالة وزارة الصحة.
ويعكس فوز المتحدث الرسمي بهذه الجائزة، فاعلية الرسالة الإعلامية التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة، وتأثيرها الواسع، في إطار جهودها في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.