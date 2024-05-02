مداهمة الفجر في حريملاء تقود "التجارة" لضبط عمالة تزوّر تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية

وأكدت الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات بحقهم، حيث ينص النظام على إيقاع عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.